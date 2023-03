Sainte-Soline : 20 000 personnes attendues devant les préfectures lors de manifestations jeudi, selon le ministère de l'Intérieur

Le ministère de l'Intérieur attend en tout 80 actions partout en France et demande d'accorder une "vigilance particulière à la protection des préfectures et des sous-préfectures".

Dans un courrier adressé aux préfets de police, aux préfets et au directeur général de la gendarmerie nationale, daté mercredi 29 mars que franceinfo a pu consulter, Gérald Darmanin leur demande mettre en place des mesures de protection des préfectures. Mardi soir, "Les Soulèvements de la Terre", collectif "BassinesNonMerci" et la Confédération paysanne ont lancé un appel via un communiqué au rassemblement "devant les préfectures du pays" jeudi 30 mars à 19h "en soutien aux deux manifestants dans le coma et aux blessé-es de Sainte-Soline".

Le ministère de l'Intérieur attend 16 000 à 20 000 personnes pour 80 actions partout en France et demande d'accorder une "vigilance particulière à la protection des préfectures et des sous-préfectures", avec la mise en place de "dispositifs adaptés" et la mobilisation des services de police et de gendarmerie.

"En fonction des risques identifiés, vous prendrez des mesures d'interdiction de manifestations susceptibles de troubler gravement l'ordre public et d'atteinte aux préfectures, symboles majeures de l'État dans les territoires", peut-on lire dans ce courrier.

Le ministre de l'Intérieur demande aussi de transmettre à son cabinet "tout élément semblant justifier la dissolution de ces groupuscules aux visées insurrectionnelles."