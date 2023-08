Nicolas Sarkozy "souhaite" que Gérald Darmanin accède à l'Élysée en 2027 : "L'idée c'est de pousser tous ceux qui ont du talent", estime Franck Louvrier

Le maire LR de La Baule voit en Gérald Darmanin "quelqu'un qui sait parler au peuple" et qui "comprend les ressentiments", alors que Nicolas Sarkozy "souhaite", dans un livre à paraître la semaine prochaine, que le ministre de l'Intérieur franchisse "l'étape ultime" vers l'Élysée en 2027.

"L'idée c'est de pousser tous ceux qui ont du talent", a déclaré jeudi 17 août sur franceinfo Franck Louvrier, maire Les Républicains de La Baule, alors que l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy "souhaite", dans un livre à paraître la semaine prochaine, que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin franchisse "l'étape ultime" vers l'Élysée en 2027.

franceinfo : Que pensez-vous de ce soutien ?

Franck Louvrier : Je pense que l'idée c'est de pousser tous ceux qui ont du talent et toute sa vie Nicolas Sarkozy a mis au premier plan ceux qui pouvaient d'une façon ou d'une autre prendre des responsabilités, qu'ils soient ministres ou qu'ils aillent sur des élections locales. C'est aussi ça le rôle de quelqu'un qui a de l'expérience. C'est celui qui est capable de transmettre.

Qu'est-ce qui lui plaît chez Gérald Darmanin ?

C'est quelqu'un qui sait parler au peuple. C'est quelqu'un qui comprend les ressentiments, les difficultés, de notre pays. On sent bien aujourd'hui qu'il y a une déconnection entre le monde politique et la population. Les Français veulent qu'on leur parle, être compris et veulent comprendre leurs politiques. Peut-être que Gérald Darmanin incarne aussi ça. Nicolas Sarkozy ne se trompe pas [quand il dit que Gérald Darmanin est l'un des plus talentueux de sa génération]. Soutenir le ministre de l'Intérieur en ce moment, je pense qu'on en a bien besoin.

Que pensent les Républicains de cette déclaration ?

Ma formation politique devra comprendre à un moment ou à un autre qu'il faudra qu'elle fasse des additions et pas des soustractions. On ne gagne jamais seul. Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, François Hollande, François Mitterrand ont toujours gagné en faisant des additions. Il faudra rassembler, à un moment donné, tous ceux qui pensent à peu près la même chose surtout si on veut lutter contre les extrêmes. C'est une décision politique qui devra venir et il faut s'y préparer. Il faut additionner avec ceux qui veulent faire réussir notre pays et qui ont en grande partie les mêmes idées.