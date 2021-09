Les voyages en train seront gratuits pour les policiers à partir de 2022, annonce Gérald Darmanin

Les policiers pourront voyager gratuitement dans les trains du réseau SNCF à partir du 1er janvier 2022, selon un accord conclu cette semaine avec l'entreprise, a annoncé vendredi 3 septembre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le ministre s'est félicité sur Twitter d'un "partenariat gagnant/gagnant permettant de mieux sécuriser les trains et faciliter la vie de nos policiers".

Promesse tenue ✅



À compter du 1er janvier 2022, les policiers auront droit à la gratuité des voyages en train.



Un partenariat gagnant / gagnant permettant de mieux sécuriser les trains et faciliter la vie de nos policiers.https://t.co/Th73QvUQUk — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 3, 2021

L'accord conclu avec la SNCF prévoit que "le trajet domicile-travail soit gratuit pour les policiers, s'ils sont armés et s'ils se signalent au chef de bord", a détaillé l'entourage du ministre à l'AFP. Le prix du billet sera pris en charge par le ministère, a-t-on poursuivi de même source.

25% du prix du billet pour les trajets non professionnels

Quant aux déplacements non professionnels, le policier n'aura plus qu'à s'acquitter de 25% du prix du billet à partir de 2022, somme qui lui sera "compensée par des bons d'achats SNCF, utilisables pour sa famille par exemple", a expliqué l'entourage. A partir de 2023, ce type de trajet sera également complètement gratuit, à condition, là aussi, d'être armé et de se signaler au chef de bord.

La gratuité des transports est réclamée de longue date par les syndicats policiers. L'accord doit leur être présenté lundi.