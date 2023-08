"Il est gonflé !" : les ambitions de moins en moins cachées de Gérald Darmanin agacent au sein de la majorité

Le ministre de l'Intérieur a reçu l'appui de Nicolas Sarkozy, qui "souhaite" le voir accéder à l'Elysée. Un soutien de poids pour Gérald Darmanin, qui s'intéresse de plus en plus à "ce qui se passera en 2027".

C'est un adoubement qui fait grincer des dents. L'ancien président Nicolas Sarkozy souhaite à Gérald Darmanin de "franchir l'étape ultime" qui mène à l'Elysée, dans la deuxième partie de ses mémoires, Le Temps des combats, que franceinfo s'est procuré avant sa publication mardi 22 août. Un soutien de poids au moment où le ministre de l'Intérieur prend de plus en plus de place.

Le timing étonne peu, notamment au sein de l'aile gauche de la majorité. C'est le gros coup de pouce dont il avait besoin, à en croire ce conseiller d'un ministre contacté par franceinfo : Gérald Darmanin, qui vit comme un revers le fait de ne pas accéder à Matignon, rebondit déjà. D'abord, ces confidences au Figaro, où il affiche ses ambitions pour 2027. Ensuite, sa rentrée politique de la semaine prochaine dans sa ville de Tourcoing (Nord), aux airs de démonstration de force. Puis ce soutien colossal de l'ancien président, figure tutélaire de la droite qui lui trouve "des qualités évidentes".

"Il maîtrise l'art du contre-feu à la perfection, mais il lui manque le reste"

"Il rebat les cartes, analyse ce même conseiller. Gérald Darmanin passe du perdant à celui qui est en capacité de devenir présidentiable." Le même pense que cet adoubement a été préparé entre les deux hommes, les deux "amis". Gérald Darmanin, maîtrise, d'après lui, "l'art du contre-feu à la perfection. Mais il lui manque le reste. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu l'ombre d'une idée de Darmanin."

Le ministre de l'Intérieur agace aussi des proches d'Emmanuel Macron. Surtout sa rentrée à Tourcoing, le 27 août, où il doit être entouré de 90 parlementaires et de plusieurs ministres, et où plusieurs figures de la majorité ne sont pas conviées, et l'interview donnée au Figaro qui ressemble à un début de campagne. "Il explique, en gros : 'Préparons 2027' et 'Le président ne sait pas parler aux Français'. Il est gonflé !", s'énerve auprès de franceinfo un macroniste historique.

Un ami du chef de l'Etat croit savoir que "son initiative plaît assez peu au président". Comme au sein du gouvernement, où certains s'agacent, comme cette conseillère, de le voir "prendre en largeur d'épaules" au fil des mois.