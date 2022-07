Agression des policiers à Lyon : face à la polémique autour de Gérald Darmanin, des députés de gauche dénoncent une "chasse aux étrangers"

Les suites de l'agression des policiers à Lyon dans le quartier de la Guillotière tournent à la polémique. Dimanche 24 juillet, Gérald Darmanin annonce qu'une personne a été interpellée : il s'agit d'un "délinquant étranger", qui "sera expulsé". Or, quelques heures plus tard, désavoué par la préfecture qui assure que l'homme interpellé est innocent dans cette affaire, Gérald Darmanin tente de rectifier le tir. "En lien avec les événements ou non, écrit-il. Cet individu est connu pour de nombreuses mises en cause. Il n'a rien à faire dans notre pays."

En lien avec les événements ou non, connu pour de nombreuses mises en cause: vol, violences,menace de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique, détention de drogues, violences en réunion…cet individu n’a rien à faire dans notre pays qui est généreux si on le respecte https://t.co/UMetCoe3zf — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 24, 2022

Pour la député écologiste Sandrine Rousseau, un seuil est franchi. "Le ministre de l'Intérieur dit, sans aucun respect d'aucune procédure, qu'il expulsera un homme : on apprend ensuite qu'il n'est pas impliqué et il persévère. On l'a vu d'ailleurs avec le Stade de France, c'était tout de suite les étrangers qui étaient la cause de tous les maux de la France !", dénonce la députée de la Nupes à franceinfo.

"Rivaliser avec Marine Le Pen"

Sur les réseaux sociaux, les Écologistes sont ceux qui chargent le plus le ministre, affirmant qu'il "drague" ouvertement l'extrême droite, et "tente de rivaliser avec Marine Le Pen, pour taper sur les immigrés", comme l'explique le député Aurélien Taché.

"Darmanin est dans une opération d'OPA sur le Rassemblement National ou en tout cas sur ses électeurs. Il le fait plus pour lui que pour Emmanuel Macron, puisque Macron n'a plus d'enjeu." Aurélien Taché, député écologiste à franceinfo

"Gérald Darmanin, souhaitant probablement se positionner pour la suite, s'imagine qu'il va être un candidat crédible à droite en faisant cette chasse aux étrangers", ajoute-t-il. Contacté par franceinfo, le ministère de l'Intérieur assure que ces opérations vont se multiplier pour expulser tous les délinquants étrangers en situation irrégulière.