Futur gouvernement : "On fait du Jurassic Park, on va chercher des fossiles", s'insurge le RN Jean-Philippe Tanguy

"On fait du Jurassic Park en permanence, c'est-à-dire aller chercher des fossiles en permanence [pour leur] redonner vie", s'insurge jeudi 5 septembre sur France Inter Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale.

Deux mois après le second tour des élections législatives anticipées, Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé de nouveau Premier ministre, mais plusieurs noms de prétendants reviennent, comme dernièrement celui de Michel Barnier. Le député RN de la Somme accuse ce jeudi l'ancien ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac et négociateur du Brexit au nom de l'UE d'être "non seulement fossile, mais fossilisé de la vie politique". "Monsieur Barnier est connu dans tout Paris comme étant l'un des plus stupides hommes politiques que la Ve République ait donné, ne comprenant rien de ce qu'on lui donne en dehors des fiches", proteste-t-il.

.@JphTanguy demande une session extraordinaire du Parlement : "J'ai pas été élu pour me tourner les pouces, j'ai été élu pour défendre les Français" #le710inter pic.twitter.com/6hvxF81wZX — France Inter (@franceinter) September 5, 2024

Jean-Philippe Tanguy confirme que son parti "censurerait toute personne qui consiste à ruiner encore davantage la France", reconnaissant que cela "fait beaucoup de monde". Il s'agace d'ailleurs de cette situation, comparant l'attente de nomination et la fuite des noms de potentiels Premiers ministres comme une sorte de "torture". Le député du Rassemblement national se demande ainsi "si Emmanuel Macron aimait retirer les ailes des mouches quand il était petit", l'accusant d'avoir "organisé le chaos". "Il ne consulte personne, il n'est d'accord qu'avec lui-même et l'image flatteuse que lui renvoient ses conseils depuis maintenant sept ans, et il décide toujours à la fin ce qu'il avait décidé au début", s'emporte-t-il.

"Emmanuel Macron responsable de la situation"

Pour le président délégué du groupe RN à l'Assemblée, "pendant [que les responsables politiques] commentent matin, midi et soir les fausses annonces, les fausses consultations d'Emmanuel Macron, il continue de gouverner avec ses amis". "On ne peut pas parler du fait qu'il faille trouver 110 milliards d'économies", déplore-t-il.

Face à cette situation justement, 81 députés du Nouveau Front populaire ont signé une proposition de résolution visant à destituer Emmanuel Macron. Jean-Philippe Tanguy est convaincu que cette proposition "ne sera jamais présentée au Parlement". Il considère qu'il faut plutôt "faire une pression politique qu'Emmanuel Macron se rende compte qu'il est responsable de la situation". "S'il ne prend pas en compte des idées du RN par des référendums, alors la logique des institutions fera qu'il ne pourra plus gouverner", assure le député Rassemblement national de la Somme, qui "préférerait que Marine Le Pen soit présidente à la place d'Emmanuel Macron le plus tôt possible". "On ne va pas le pousser à la démission, il a créé une situation qui fait que la France n'est plus gouvernable", ajoute-t-il.