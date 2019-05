VIDEO. "On ne peut jamais s'exprimer" : Julien Sanchez (RN) quitte brutalement le plateau de France 2

"On a un départ, on le regrette." Anne-Sophie Lapix n'a rien pu faire pour retenir Julien Sanchez. Le porte-parole du Rassemblement national a claqué la porte de l'émission spéciale de France 2 dédiée aux élections européennes, dimanche 26 mai, alors qu'il débattait avec Marlène Schiappa et Olivier Faure.

"Qu'est ce que vous pouvez faire avec vos alliés populistes", l'interrogeait la journaliste avant que ses deux opposants ne lui coupent la parole. "Bon, écoutez, on est arrivé en tête, on ne peut jamais s'exprimer sur votre plateau. On est quand même la liste qui est arrivée en tête alors je vous souhaite une bonne soirée" a lancé Julien Sanchez avant de se lever et quitter la plateau à la surprise général. "Voici la vision de la démocratie par le rassemblement national" a commenté Marlène Schiappa.