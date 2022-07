Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement national, a demandé mardi 12 juillet sur franceinfo que la France "arrête de se prosterner devant l’Algérie" au sujet des ressortissants algériens faisant l’objet de décisions d’expulsion du territoire français. Sur 7 731 demandes d’expulsion vers l'Algérie, entre janvier et juillet 2021, Alger n'a délivré que 31 laisser-passer consulaires, soit un taux d'exécution de 0,2%, selon les chiffres du gouvernement diffusés en septembre 2021.

Jordan Bardella demande à la France de durcir le ton : il faut "engager une discussion diplomatique et menacer, si l'Algérie ne souhaite pas reprendre ses spams et ses indésirables, c'est-à-dire ces délinquants et criminels étrangers, de couper l'aide au co-développement, les transferts de fonds et les rapatriements d'argent. Je peux vous assurer que si vous faites ça en un quart d'heure, vos délinquants sont dans l'avion".

"Doit-on accepter que l'Algérie envoie en France ses délinquants et criminels étrangers et que ces gens-là agressent et commettent des pillages et des vols ?" Jordan Bardella à franceinfo

Le représentant du RN reconnaît en revanche le "petit clin d'œil" que fait Gérald Darmanin en direction du parti de Marine Le Pen. Le ministre de l'Intérieur a annoncé dans une interview au Monde publiée samedi l’expulsion de tous les étrangers qui ont commis des "actes graves" sur le territoire français. "C’est un petit clin d'œil qu'il fait évidemment en notre direction, assure Jordan Bardella, mais je ne suis pas dupe de cela. Ils ont fait cette promesse vingt fois." Avec Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, "tout le monde rentre, mais personne ne sort", a-t-il ajouté.