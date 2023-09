Université d'été du Rassemblement national : les militants confiants pour les prochaines échéances

"Vivement le 9 Juin". C’est le slogan du Rassemblement national (RN) pour le lancement de sa campagne pour les élections européennes. Le parti est passé à l'offensive samedi 16 septembre, à l'occasion de son université de rentrée à Beaucaire, dans le Gard. Marine Le Pen y a présenté une "Déclaration des droits des nations et des peuples", une initiative qu'elle va défendre dès dimanche 17 septembre en Italie, aux côtés de son allié de la Ligue Matteo Salvini. Une année électorale que les militants du parti d'extrême droite sentent très bien, d'autant que tous les sondages les donnent favoris.

Ils n'ont aucun doute : leur camp sera en tête au mois de juin. Véronique pense que Jordan Bardella est le bon candidat pour tirer la liste RN au plus haut. "Il dépasse haut la main tout le peloton : c'est un homme qui a vraiment les idées bien en face, bien arrêtées. Il est pour la patrie, et ce qu'attendent les Français", juge-t-elle.

Stéphane partage cet avis : "J'ai beaucoup d'espoir, il est parfait à tous les niveaux : la jeunesse, l'actualité, les gilets jaunes, la chèreté de la vie, l'immigration, l'Italie..." énumère-t-il. Stéphane fait référence aux milliers de migrants qui viennent d'arriver à Lampedusa. Il pense que ce sujet sera au cœur de la campagne à venir.

Quand les militants entendent Marine Le Pen parler des nations qui doivent reprendre le pouvoir et ne rien se laisser imposer par l'Union européenne, Alain applaudit.

"Que l'Europe fasse enfin quelque chose pour les nations, parce que pour l'instant, elle nous oblige à recevoir cette immigration que l'on ne peut plus recevoir. On n'a plus rien à leur donner. Le RN veut essayer de changer les choses tout en restant dans l'Europe, en renégociant les traités. On est pour une Europe, mais des nation libres et souveraines."