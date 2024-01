Révélations de "Complément d’enquête" sur Jordan Bardella : "On ne va pas se laisser mettre en cause sur des choses qui sont fausses", affirme Jean-Philippe Tanguy

Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, était l’invité des "4 Vérités" de France 2, vendredi 19 janvier.

Emmanuel Macron a promis de nouvelles baisses d’impôt pour les classes moyennes. "On nous annonce une baisse d’impôt pour la Saint-Glinglin. Monsieur Attal était ministre des Comptes publics [...], il pensait pouvoir faire cette baisse d’impôt de deux milliards très vite, puis cela a été décalé. Aujourd’hui, la seule hausse d’impôt qui est prévu, c’est quatre à cinq milliards d’euros de plus sur les classes moyennes et les classes populaires avec le rétablissement de la taxe sur l’électricité", dénonce Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, invité des "4 Vérités" de France 2, vendredi 19 janvier.

"Complément d’enquête" sur Bardella : "J’ai trouvé que c’était évidemment à charge"

Jordan Bardella conteste la révélation, dans une enquête de "Complément d’enquête", d’un compte Twitter qu’il a tenu, avec des blagues racistes. "Je nie", a précisé le député RN de la Somme, en précisant : "On ne va pas se laisser mettre en cause sur des choses qui sont fausses". "J’ai trouvé que c’était évidemment à charge. D’ailleurs, un des témoins à charge s’est rétracté de ces pseudo-révélations. Tout cela est un peu dommage. Je me concentre sur les valeurs positives qu’incarnent Jordan Bardella", ajoute-t-il.