Reportage "Il nous redonne foi en la France" : dans le Lot-et-Garonne, Jordan Bardella en terrain conquis pour la promotion de son livre

Au lendemain de la sortie de son livre "Ce que je cherche", mi-autobiographie mi-programme politique, Jordan Bardella était sur le terrain, dimanche 10 novembre, à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne. Le patron du Rassemblement national y a notamment organisé sa première séance de dédicaces.

Zéro prise de risque pour Jordan Bardella. Il a organisé cette séance juste après un meeting pour lequel il fallait s’inscrire, dans une circonscription où le Rassemblement national est arrivé largement en tête au second tour des législatives. Des centaines de sympathisants ont défilé devant le patron du RN pour avoir leur signature, un selfie aussi pour certains. "Il est comme mon fils Jordan", s'enthousiasme une sympathisante.

"Tous les politiques avant, je ne les comprenais pas"

Des lecteurs qui ont tous dépensé une vingtaine d’euros. "J'adore Jordan Bardella, pour les idées, pour ce qu'il représente et puis c'est la jeunesse", salue une femme. "J'aime le personnage, il nous redonne foi en la France, en l'être humain. J'adore ce qu'il dit, je comprends ce qu'il dit ! C'est surtout ça. Tous les politiques avant, je ne les comprenais pas. Je n'ai pas bac +4", ajoute une autre. Elle s'attend à en apprendre un peu plus sur Jordan Bardella : "Ce qu'il éprouve", conclut-elle.

Sur scène, un peu plus tôt, Jordan Bardella a fait huer les syndicats de la SNCF à l’origine, selon lui, de l’interdiction de la publicité de son livre dans les gares et les stations de métro : "C'est le livre que les syndicats d'extrême gauche ne veulent pas que vous lisiez. C'est le livre qu'ils ont voulu censurer et qu'ils sont parvenus, partiellement, à censurer. Ce qui en dit très long sur la lâcheté généralisée qui règne en France et sur les atteintes à la liberté d'expression."

"On ne t'attend pas comme le messie, mais pas loin"

Dans la matinée, le patron du RN était sur une exploitation agricole. Il a été reçu par des membres de la Coordination rurale, un syndicat agricole proche du Rassemblement national. Là encore Jordan Bardella était en terrain conquis. "On ne t'attend pas comme le messie, mais pas loin. On te fait confiance. Ne nous déçois pas", lui lance un agriculteur.

Après un tour de tracteur sur un champ de céréales, le patron du RN attise, assez ouvertement, la colère des agriculteurs. "Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis janvier ?", demande Jordan Bardella. "Rien, répond un agriculteur. Rien n'a changé. Tout ça pour ça. Des heures et des heures à manifester, embêter les gens, passer des nuits à se défendre pour ne rien obtenir. C'est vraiment décevant et ça énerve. Aujourd'hui, les agriculteurs sont dans un tel état que, vous le verrez dans les prochaines semaines, ce sera dur de contenir la colère." Jordan Bardella est sur tous les fronts, sans Marine Le Pen. La patronne des députés du RN n’était pas là, laissant son successeur désigné creuser encore un peu plus son sillon.