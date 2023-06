Relocalisation de la production de médicaments : "C'est une grande victoire idéologique du RN", soutient Laure Lavalette

Emmanuel Macron a présenté mardi un plan afin de retrouver une souveraineté pharmaceutique. Pour la députée du Rassemblement national, invitée de France Inter, relocaliser la production de médicaments est "du bon sens" et une forme de "patriotisme économique".

Emmanuel Macron s'est engagé, mardi 13 juin, à relocaliser en France la production d'une cinquantaine de médicaments essentiels pour faire face aux pénuries. Laure Lavalette, porte-parole du groupe Rassemblement national à l'Assemblée salue mercredi sur France Inter une "grande victoire idéologique du Rassemblement national".

La députée du Var voit dans cette annonce "du bon sens" et une forme de "patriotisme économique", thème cher au Rassemblement national. "Marine Le Pen a beaucoup parlé de cette souveraineté pharmaceutique, notamment au niveau du Covid", soutient Laure Lavalette. Elle explique qu'au moment de la crise sanitaire, "les Français se sont aperçus que la plupart des molécules de nos médicaments venaient de Chine et d'Inde".

Si elle est convaincue que le plan de relocalisation annoncé par le chef de l'État "va dans le bon sens", Laure Lavalette affirme que son parti restera "extrêmement vigilant" : "Entre ce que dit le gouvernement et ce qu'il fait il y a quand même souvent un énorme gap", assure-t-elle. La porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale reconnaît que son parti "est un peu échaudé" : "Quand on a vendu Lafarge, Alstom, Arcelor-Mittal, Alcatel, quand on a taillé à la serpe dans les bijoux de famille industriels, quand on a perdu 38 000 emplois industriels sous l'ère Macron on se demande s'il va aller jusqu'au bout", indique-t-elle.