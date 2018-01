Présidentielle : quand Marine Le Pen copiait un clip de campagne d'Hillary Clinton

Une vidéo réalisée pour la campagne présidentielle de 2017 de la présidente du Front national reprend celle tournée pour la primaire démocrate américaine de 2008. La présidente du FN, Marine Le Pen, présente ses vœux à la presse, le 15 janvier 2018, au siège de son parti, à Nanterre (Hauts-de-Seine). (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

La ressemblance est frappante. Une vidéo réalisée pour soutenir la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle de 2017 a copié presque à l'identique un clip de campagne diffusé neuf ans plus tôt aux Etats-Unis pour défendre la candidature d'Hillary Clinton face à Barack Obama lors de la primaire démocrate américaine de 2008. BuzzFeed a repéré ce plagiat lundi 15 janvier.

Dans la version américaine, une voix off déclare sur fond d'images bleutées d'enfants endormis : "Il est trois heures du matin et vos enfants sont en sécurité et endormis. Mais il y a un téléphone à la Maison Blanche qui continue de sonner. Quelque chose se passe dans le monde. Votre vote décidera qui répondra à cet appel."

Dans la version française, la même formule est utilisée, avec des images nocturnes d'enfants assoupis : "Il est trois heures du matin. Vos enfants sont en sécurité et endormis. Le téléphone sonne à l'Elysée. Un danger grave et imminent menace la France. C'est votre vote qui décidera qui doit répondre au téléphone." La vidéo a été partagée en avril sur Twitter par la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal-Le Pen.

Ce dimanche, la seule vraie question qui vaille : Qui aura la volonté et le courage de protéger la France et les Français ? pic.twitter.com/ziA2JyYZ4j — Marion Le Pen (@Marion_M_Le_Pen) 21 avril 2017

Contacté par BuzzFeed, un proche de la présidente du Front national reconnaît que la vidéo a été "directement inspirée" du clip de campagne de la démocrate. Mais il assure que "tout a été tourné en France".