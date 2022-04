Présidentielle : le RN saisit la justice pour dénoncer les transports gratuits pour faire barrage à l’extrême droite en Occitanie 

La présidente PS de la région Occitanie Carole Delga a mis en place des transports gratuits dans la région ce week-end afin de permettre aux gens d’aller voter plus facilement.

Le porte-parole de Marine Le Pen et maire de Perpignan Louis Aliot (RN), invité vendredi 22 avril de France Bleu Occitanie, annonce que son parti a saisi le procureur de la République de Toulouse et la commission de la campagne présidentielle, à l’encontre de la présidente de la région Occitanie Carole Delga (PS).

Le parti dénonce ainsi auprès de la justice la mise en place des transports gratuits dans la région ce week-end, voulue par sa présidente, afin de de permettre aux gens d’aller voter plus facilement. Le 13 avril, sur Twitter, Carole Delga avait déclaré : "J’ai décidé de proposer la gratuité sur le réseau Lio les 23 et 24 avril afin de permettre au plus grand nombre, en particulier les jeunes, d'aller voter au 2nd tour."

Le 17 avril, elle avait publié un nouveau tweet : "Dimanche prochain, tous aux urnes pour barrer la route à l’extrême droite. Allez-y en train ou en car Lio : en Occitanie, c’est gratuit !"

"C’est l'utilisation des moyens publics à des fins électorales et à des fins politiques. C'est rigoureusement interdit", a déclaré Louis Aliot, vendredi 22 avril sur France Bleu Occitanie, avant d’ajouter que "Mme Delga est une socialiste sectaire."