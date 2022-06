Pouvoir d'achat : "Distribuer des chèques face à l'inflation n'est pas une solution pérenne", critique Jordan Bardella (RN)

C. Roux

Jordan Bardella, député européen RN et président du Rassemblement national, est l'invité des "4 Vérités", jeudi 9 juin.

La vente de voiture neuve devrait être interdite en 2035. Une décision entérinée par le Parlement européen, mercredi 8 juin. Est-ce une bonne chose ? "Le délai est beaucoup trop précoce. Cette décision va être perçue comme une angoisse pour des millions d'automobilistes, et en particulier les plus modestes", estime Jordan Bardella, député européen RN et président du Rassemblement national, invité des "4 Vérités", jeudi 9 juin.

Baisse et exemption de la TVA

Le gouvernement entend mettre en place une aide à la rentrée sur l'alimentation. "Distribuer des chèques face à l'inflation n'est pas une solution pérenne. La solution pérenne c'est de baisser les taxes sur un certain nombre de produits, notamment sur l'énergie, l'électricité, le gaz, le fioul, les carburants. En baissant la TVA de 20% à 5,5%. Et en créant un panier de 100 produits de première nécessité, le riz, les pâtes, les produits hygiéniques pour les femmes, qui soient totalement exemptés de TVA", développe Jordan Bardella.