PMA : Marine Le Pen se dite "opposée" au texte en l'état

La présidente du Rassemblement national n'ira cependant pas manifester le 6 octobre contre le projet de loi de bioéthique, contrairement à sa nièce Marion Maréchal.

Marine Le Pen a fait sa rentrée politique samedi 14 septembre à Fréjus (Var). La présidente du Rassemblement national en a profité pour prendre position contre la mesure phare du projet de loi de bioéthique. "Je suis opposée à la PMA telle qu'elle est présentée", a-t-elle déclaré devant quelques journalistes.

La députée RN a toutefois indiqué qu'elle laisserait la liberté de vote aux autres députés de son parti sur ce projet d'élargissement de la procréation médicalement assistée. Le RN a déjà dit qu'il présenterait des amendements au texte, qui sera discuté à l'Assemblée à compter du 24 septembre. La présidente du RN n'ira pas pour autant manifester le 6 octobre contre ce projet, contrairement à sa nièce Marion Maréchal. "Je n'irai pas manifester, pas plus demain qu'hier. (...) C'est une question sensible et c'est à la société de la trancher", par référendum, a-t-elle suggéré.

"Un problème juridique"

"Je n'ai pas de considération morale" sur l'extension de la PMA à toutes les femmes, mais "un problème juridique" qui est "la disparition de l'existence de la réalité biologique", a-t-elle développé. "La société ment en disant : 'Tu es né de deux parents du même sexe', alors que biologiquement c'est impensable", a affirmé la cheffe du RN, qui déplore le fait qu'il "n'y ait pas, sur l'acte de naissance, mention d'un père et d'une mère".

En outre "l'approche égalitariste" du texte "va entraîner un questionnement sur la gestation pour autrui", a ajouté Marine Le Pen, qui est opposée à la GPA. Le gouvernement martèle toutefois qu'il n'est pas question d'autoriser la GPA, c'est-à-dire le recours aux mères porteuses, que ce soit pour les couples hétérosexuels ou les hommes homosexuels.