VIDEOS. Marine Le Pen chahutée dans un village du Var, où elle s'opposait à l'accueil de demandeurs d'asile

"Elle n'a rien à dire Marine !", entend-on sur l'une des vidéos partagées sur Twitter. En déplacement à Châteaudouble, un village du Var où elle était en déplacement, Marine Le Pen a été chahutée par des habitants mécontents de sa venue. Certains ont notamment installé une pelleteuse pour lui barrer l'accès à la partie du village, où il était prévu qu'elle fasse son discours. "Dehors, barrez-vous !", entend-on encore sur la vidéo mise en ligne par le journaliste Noé Gandillot.

Il ne s'agit pas de n'importe quel village, puisque la commune de 500 habitants doit accueillir prochainement 72 demandeurs d'asile pour une durée de neuf mois. "Ce petit village de Châteaudouble est symbolique de ce qui se passe dans toute la France aujourd'hui", a déclaré la présidente du Rassemblement national au cours d'une balade qu'elle a finalement dû écourter en raison des protestations.

L'Express assure que Marine Le Pen avait avancé sa visite, justement pour échapper à ce type de protestations. En vain, ce qui n'a pas manqué d'agacer son lieutenant David Rachline, le maire RN de Fréjus.

Le Préfet n'a rien fait contre cette entrave aux libertés... et le Maire de #Châteaudouble non plus ! Il est pourtant chargé de l'ordre public sur le domaine communal...https://t.co/dLxu5yok6G