Le Rassemblement national retire l'accréditation d'un journaliste de Libération à son université d'été en raison d'un article puis rétropédale

Le journaliste de Libération, Tristan Berteloot, a publié un portrait du maire de Fréjus, David Rachline, qui a visiblement fortement déplu au parti de Marine Le Pen.

C'est un nouvel épisode qui illustre les relations houleuses entre la presse et le Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen a retiré, avant de rétropédaler, l'accréditation qu'il avait délivrée à un journaliste de Libération pour couvrir son université d'été à Fréjus (Var) ce week-end, après la diffusion par le quotidien d'un portrait du maire RN de la ville, selon des sources à franceinfo et à l'AFP, samedi 14 septembre. Le RN a finalement expliqué avoir "révisé" sa décision et décidé d'accorder de nouveau cette accréditation.

Ce retrait d'accréditation avait suscité une protestation de plusieurs de ses confrères journalistes, qui avait dénoncé sur Twitter une "atteinte grave à la liberté de la presse".

Notre confrère de @Libe s’est vu retirer son accréditation à l'université d'été du Rassemblement National à Fréjus en raison d’un article. Une atteinte grave à la #libertédelapresse — Paul Laubacher (@Paul_Laubacher) September 14, 2019

"Vous avez vu l'article ?"

Quand le journaliste de Libération Tristan Berteloot avait demandé au RN pourquoi son accréditation lui avait été retirée, le service de presse du parti avait répondu : "en raison de votre article sur le maire de Fréjus", David Rachline, par ailleurs membre du bureau exécutif du RN, selon le journaliste. Interrogé par franceinfo sur cette décision, le service de presse du RN (ex-FN) avait répliqué: " Vous avez vu l'article ?". Celui-ci est titré : "David Racheline, du petit grand chose au grand fayot".

"Le RN comme le FN continue à avoir un problème avec la liberté de la presse", avait réagi auprès de l'AFP Paul Quinio, directeur délégué de la rédaction de Libération. Les journalistes de Mediapart et de l'émission Quotidien ne sont plus accrédités aux réunions ou conférences de presse du parti d'extrême droite depuis 2012.