Le porte-parole du RN Laurent Jacobelli jugé en janvier pour avoir traité de "racaille" le député Belkhir Belhaddad

Le porte-parole du Rassemblement national et député de Moselle, Laurent Jacobelli, sera jugé en janvier prochain à Thionville pour avoir traité de "racaille" son collègue député du parti présidentiel, Belkhir Belhaddad, en octobre 2023, rapporte jeudi 24 octobre France Bleu Lorraine Nord.

Lors d'un déplacement à Hayange en Moselle, en octobre 2023, d'Olivier Véran, alors porte-parole du gouvernement, une vidéo enregistrée par Le Républicain lorrain, en présence d'élus locaux, avait été diffusée sur les réseaux sociaux, quelques jours après l'attaque du Hamas sur Israël. Sur cette vidéo, on voit le député du RN Laurent Jacobelli discuter avec son collègue député de la majorité, Belkhir Belhaddad : "Reste poli d'accord. Je vais venir foutre le bordel chez toi", dit Laurent Jacobelli avant d'ajouter : "Elle va bien Madame Leduc ? Vous partagez des fleurs avec elle. Il va bien le Hamas ?" "Surtout ne me menace pas", lui avait répondu Belkhir Belhaddad. "Tu me parles autrement je te le dis tout de suite. Racaille. [...] Joue pas ta racaille", avait enfin dit Laurent Jacobelli.

Laurent Jacobelli "ne pouvait ignorer l'impact du terme 'racaille'", selon la juge

Belkhir Belhaddad avait déposé plainte le jour même de l'altercation et le député RN avait été mis en examen en avril dernier. Selon l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, que France Bleu Lorraine Nord a pu consulter jeudi, le député RN sera jugé le 21 janvier prochain pour "outrage à une personne chargée d'une mission de service public", "diffamation non publique" et "injure non publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion".

Dans cette ordonnance, la juge estime que l'emploi du terme "racaille" "porte indéniablement atteinte au respect dû à la fonction dont Belkhir Belhaddad est investi". En outre, "le niveau d'instruction de Laurent Jacobelli, son expérience politique et notamment sa fonction de porte-parole du parti politique le Rassemblement national démontrent qu'il ne pouvait ignorer l'impact du terme 'racaille'", écrit la juge d'instruction.