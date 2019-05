Le "déguisement" antisémite de l'assistant parlementaire de l'eurodéputé RN Nicolas Bay fait polémique

"C'était un déguisement, une simple plaisanterie de mauvais goût dans un cadre privé", défend Nicolas Bay, qui confirme n'avoir pris aucune sanction à l'égard de son assistant.

"Voici donc l'assistant de toujours de Nicolas Bay". Mercredi 15 mai, l'eurodéputée Sophie Montel, ex-FN et ex-Les Pariotes, diffuse sur son compte twitter une photo de Guillaume Pradoura, assistant parlementaire de Nicolas Bay, eurodéputé du Rassemblement national. On voit le jeune homme avec un chapeau noir et des fausses papillotes, grimaçant et montrant des doigts crochus. Il "a des amis du KKK et aime faire ce genre de photo. Visiblement intouchable puisqu'il est encore là", écrit encore Sophie Montel.

Contactée par Konbini, la parlementaire explique que le cliché "circulait dans le staff de toute la délégation FN au Parlement européen". "Tout le monde l'a vue, ça faisait beaucoup rigoler", poursuit-elle. L'élue affirme en avoir parlé à Marine Le Pen, sans que les choses ne changent. Interrogé par Konbini, Nicolas Bay, qui situe la photo en 2013, assure que "c'était un déguisement, une simple plaisanterie de mauvais goût dans un cadre privé". Il confirme en outre qu'aucune santion n'a été prise. Auprès de Radio Classique, vendredi 17 mai, il réitère ses propos : "ça restait de l'humour de mauvais goût et c'est une vieille affaire".

