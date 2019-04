La sénatrice Samia Ghali annonce qu'elle va porter plainte pour injure sexiste contre le sénateur RN Stéphane Ravier

L'élu du Rassemblement national, candidat affiché à la mairie de Marseille en 2020, a fait référence à Samia Ghali en parlant d'elle comme "la sénatrice de Marseille madame Samia G., (...) le point G de Marseille".

Une nouvelle plainte contre Stépane Ravier. La sénatrice socialiste de Marseille Samia Ghali a annoncé, samedi 20 avril, son intention de porter plainte pour injure sexiste contre son collègue du Palais Bourbon. L'élu du Rassemblement national est déjà visé par une plainte de ce type par une élue écologiste marseillaise.

Lors d'une soirée-débat jeudi soir à Marseille en compagnie du polémiste Eric Zemmour, l'élu RN, candidat affiché à la mairie de Marseille en 2020, a fait référence à Samia Ghali en parlant d'elle comme "la sénatrice de Marseille Madame Samia G., (...) le point G de Marseille", sous les rires de l'assemblée.

"De grotesques polémiques"

Dès vendredi soir, sur Twitter, la sénatrice s'est déclarée "en colère et blessée en tant que femme, épouse et mère, par les propos vulgaires et indécents de Stéphane Ravier. (...) Le sexisme est un délit, je saisirai la justice". Samia Ghali a précisé qu'un constat d'huissier a été établi pour authentifier la vidéo de l'incident et que la plainte est en cours de rédaction par ses avocats.

[#balancetonporc] En colère et blessée en tant que femme, épouse et mère par les propos vulgaires et indécents de Stéphane Ravier. Jusqu’où se permettra t’il d’aller? Le sexisme est un délit. Je saisirai la justice. #stopsexisme #MeToo pic.twitter.com/0Z7LbVQmkr — Samia GHALI (@SamiaGhali) 19 avril 2019

"Mes adversaires politiques essaient régulièrement de créer de grotesques polémiques pour tenter de masquer qu'ils n'ont rien à proposer pour sortir notre ville de l'ornière", a réagi Stéphane Ravier dans les colonnes du quotidien régional La Provence samedi.