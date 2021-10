"Il faut baisser la TVA sur l'énergie de 20 à 5,5%", affirme Marine Le Pen (RN)

C. Roux

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire est favorable à un chèque carburant pour répondre à la hausse des prix de l'énergie. "Il faut baisser la TVA sur l'énergie, le carburant, le gaz, l'électricité, le fioul, de 20 à 5,5%. Ce sont des produits de première nécessité et cela fait tout de suite baisser un plein de gasoil de 40 litres de huit euros", assure Marine Le Pen, candidate RN à la présidentielle de 2022, invitée des "4 Vérités", mardi 19 octobre.

Zemmour : "Marqué par l'ultralibéralisme"

Le programme d'Éric Zemmour "est marqué par l'ultralibéralisme. J'entends des propos qui mettent en cause le système de protection sociale, par exemple sur la retraite. Je ne considère pas que la France ne travaille pas assez", indique-t-elle.

Le polémiste est attaqué pour son rapport avec les femmes. "Je pense qu'il a une vision de la femme qui réduit les capacités des femmes, qui réduit leurs espérances, leur pouvoir. Je suis totalement en divergence avec cette vision de la femme", précise Marine Le Pen.

Robert Ménard, maire de Béziers (Hérault), appelle Éric Zemmour et Marine Le Pen à s'entendre. Faut-il que le mieux placé laisse sa place à l'autre ? "Je suis pour l'instant en tête dans les sondages pour arriver au second tour. Je pense qu'il faut [qu']au second tour l'ensemble des forces qui veulent faire battre Emmanuel Macron se rassemble. Qui va défendre les Français contre une politique ultralibérale à part moi ? Personne", conclut la candidate RN à la présidentielle d'avril 2022.