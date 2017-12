Hayange : la mairie FN contrainte de rétablir gaz et électricité au Secours populaire

Depuis un an, le local du Secours populaire de Hayange (Moselle) était sans électricité et sans gaz. Un juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville a ordonné à la commune frontiste de les rétablir, mardi 19 décembre. "On va pouvoir continuer à travailler dans des conditions normales", s'est réjouie la présidente de la section locale du Secours populaire, Anne Duflot-Allievi.

Le maire va faire appel

"C'est un appel au squat", a réagi le maire FN de la commune, Fabien Engelmann. Il a annoncé son intention de faire appel de cette décision "décevante". "En France, on a le droit d'occuper dans l'illégalité les locaux d'une commune et ce sont les contribuables et la collectivité qui doivent payer le gaz, l'électricité, l'eau pour une association politisée qui fait de la propagande pro-migrants", a-t-il ajouté. La municipalité, qui doit également réinstaller l'enseigne de l'association, devra aussi s'acquitter d'une astreinte de 500 euros par jour en cas de non-respect de la décision.

La municipalité avait en septembre 2016 exigé le départ du Secours populaire du local "occupé sans droit, ni titre, ni convention, ni assurance", lui reprochant aussi d'être "une succursale du Parti communiste". Fabien Engelmann va engager une procédure auprès du tribunal de grande instance de Thionville pour faire expulser l'association.