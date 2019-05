Européennes : Steve Bannon doit être décompté dans le temps de parole du Rassemblement national

Soutien de la liste emmenée par Jordan Bardella, l'ex-stratège de Donald Trump s'est lui-même défini un "conseiller informel" de la formation d'extrême droite.

Les déclarations de Steve Bannon, ex-stratège de Donald Trump, doivent être décomptées du temps de parole de la liste du Rassemblement national aux européennes, a confirmé le CSA à l'AFP, mercredi 22 mai, confirmant une information d'un journaliste de l'émission "Quotidien". "Marine Le Pen a beau nier ses liens étroits avec Steve Bannon, le CSA a décidé de décompter le temps de parole de l'ex-conseiller de Trump dans celui du RN, a révélé Julien Bellver sur son compte Twitter. Il est considéré comme un soutien."

Le CSA a expliqué que le temps de parole de Steve Bannon serait bien décompté de celui de la liste menée par Jordan Bardella, sur la base de la recommandation prise le 27 mars, qui prévoit notamment que les radios et télévisions "relèvent (...) les temps de parole des listes candidates et de leurs soutiens dans l'ensemble de leurs programmes". Cette disposition concerne aussi bien des propos qui peuvent être tenus par de simples citoyens, des militants, des artistes, des sportifs ou des intellectuels, ainsi que par des personnalités étrangères.

Le parti de Marine Le Pen a assuré que Steve Bannon ne jouait aucun rôle dans la campagne pour les européennes, En France depuis la fin de la semaine dernière, cet ancien proche de Donald Trump avait confirmé dans un entretien au Parisien ses liens avec le Rassemblement national, en se présentant comme un "conseiller informel" agissant à titre "bénévole", notamment pour donner des "conseils" et aider à établir des "connexions". Il avait alors déclaré que "de toutes les élections (...) c'est de loin, ici, en France, la plus importante" et ajouté qu'il voulait intervenir "dans les médias pour parler du RN".