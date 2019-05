Élections européennes : quel poids pour l'extrême droite au Parlement ?

C'est l'une des principales leçons du scrutin des élections européennes. Les partis populistes ont connu une importante progression dans plusieurs pays de l'Union européenne. En France, le Rassemblement national a obtenu 22 députés, quand la Ligue (Italie) en compte 28. Le Fidesz (Hongrie) et le Brexit Party (Royaume-Uni) obtiennent également plusieurs sièges au Parlement européen. Mais une alliance entre tous s'annonce compliquée.

La question des migrants divise

Car les opinions de ces partis politiques divergent sur plusieurs sujets, notamment concernant la question des migrants, un des thèmes principaux des populistes. Si les Italiens favorisent une répartition des migrants dans toute l'Union européenne, le RN s'oppose à ces quotas. Par ailleurs, les accointances de Marine Le Pen et Matteo Salvini avec Vladimir Poutine irritent à l'est de l'Europe, notamment en Hongrie. Reste à connaître la position Viktor Orban et du Fidesz, entre droite traditionnelle et extrême droite. Si une alliance est créée, les populistes pourraient devenir la première force d'opposition au Parlement.