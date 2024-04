Jordan Bardella, président du Rassemblement national et tête de liste aux Européennes, était l'invité des "4 Vérités" de France 2, jeudi 25 avril.

Emmanuel Macron doit prononcer un discours sur l'Europe à La Sorbonne, jeudi 25 avril, sur le modèle de celui qu'il avait prononcé en 2017. Jordan Bardella y a été invité, y viendra-t-il ? "Non, cette invitation est assez provocatrice de la part du chef de l'Etat", explique Jordan Bardella, président du Rassemblement national et tête de liste aux Européennes, invité des "4 Vérités" de France 2, jeudi 25 avril. "C'est un lancement de campagne, un discours sur l'Europe en pleine campagne pour les Européennes, à six semaines d'élections", ajoute-t-il.

"LFI flirte avec l'idéologie islamiste quand ce n'est pas avec l'antisémitisme"

La cheffe du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, est convoquée dans une semaine dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. En cause, un communiqué du groupe parlementaire LFI. "Par principe, je suis du côté de la liberté d'expression. [....] Ceci étant dit, depuis le 7 octobre et depuis plus longtemps en réalité, LFI flirte avec l'idéologie islamiste quand ce n'est pas avec l'antisémitisme", indique Jordan Bardella.



Le délégué départemental du Rassemblement national (RN) à Mayotte, Saidali Boina Hamissi, a tenu des propos choquants, dans lesquels il traite les Comoriens de "cafard" qu'il fallait éradiquer cette "vermine". Sera-t-il sur la liste du RN aux Européennes ? "Non, nous avons pris la décision de le mettre en retrait de cette liste", précise le président du Rassemblement national.