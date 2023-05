Démission du maire de Saint-Brevin : Jordan Bardella "condamne avec la plus grande fermeté les menaces et les intimidations" contre les élus

Jordan Bardella déclare sur France Inter condamner "cette violence de toutes les marges, qu'elles viennent de l'ultra gauche ou de l'ultra droite".

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella assure lundi 15 mai sur France Inter qu'il "condamne avec la plus grande fermeté les menaces et les intimidations dont ont été victimes le maire de Saint-Brévin et tous les élus de France et notamment les élus locaux qui sont bien démunis face à ce sentiment de violence" .

Le maire de Saint-Brevin (Loire-Atlantique) a démissionné le 10 mai après avoir subi des menaces liées à un projet de transfert d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Un incendie criminel avait visé son domicile le 22 mars dernier.

"On touche là à l'autorité de l'Etat et donc à une forme de hiérarchie et de norme dans notre société" , ajoute Jordan Bardella. L'Assemblée nationale a rendu hommage à ce maire la semaine dernière, tous les groupes politiques se sont levés sauf ceux des bancs du parti d'extrême droite . "Le sujet ce n'est pas de se lever, le sujet c'est de protéger les élus", se défend le patron du RN. "Je condamne cette violence, et je condamne cette violence de toutes les marges, qu'elle vienne de l'ultra gauche ou de l'ultra droite", ajoute Jordan Bardella.