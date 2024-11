Dans le Finistère, l'ancien candidat du FN qui avait fait un salut nazi et crié "Heil Hitler" condamné à six mois de prison avec sursis

L'ancien militant du Front national (ex-RN) qui avait fait un salut nazi et crié "Heil Hitler" a été condamné jeudi 14 novembre à six mois de prison avec sursis par le tribunal de Quimper pour apologie de crime de guerre et crime contre l'humanité, rapporte France Bleu Breizh Izel.

Le 31 mai, Jean-Yves Queinnec - retraité de Saint-Yvi (Finistère) âgé de 69 ans - a fait un salut nazi en disant "Heil Hitler" dans l'espace culturel de Rosporden. Une réunion publique était alors organisée par la Ligue des Droits de l'Homme de Concarneau. Le thème débattu concernait l'implantation de l'extrême droite en Bretagne. Erwan Chartier, rédacteur-en-chef de l'hebdomadaire Le Poher, était invité. Il s'est depuis constitué partie civile dans ce procès.

Lors de l'audience, Jean-Yves Queinnec - ancien candidat du Front national et d'autres partis d'extrême droite aux élections législatives - a reconnu les faits reprochés "mais les participants avaient le poing gauche levé et se sont mis à chanter l'Internationale", s'est-il justifié. "J'ai été provoqué", assure celui qui se qualifie de "patriote nationaliste". "Quand j'ai fait ce geste, j'étais un gladiateur face aux lions."

En plus de la prison avec sursis, le retraité devra également verser 1 euro symbolique de dommages et intérêts aux deux parties civiles, la Ligue des Droits de l'Homme qui organisait la réunion et Erwan Chartier.