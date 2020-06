Commémoration du 18 juin : sur l'île de Sein, Marine Le Pen prend de court ses détracteurs

La présidente du Rassemblement national a été huée à son départ et des habitants présents sur le port lui ont tourné le dos. La gerbe qu'elle a déposée au monument a rapidement été enlevée et piétinée.

Attendue jeudi, date du 80e anniversaire de l'Appel du 18 juin, Marine Le Pen a pris ses détracteurs de court en se rendant dès mercredi 17 juin, et sans prévenir, sur l'île de Sein, pour son hommage contesté au général de Gaulle.

La présidente du Rassemblement national s'est rendue dans l'après-midi, à bord d'une petite embarcation, au monument des Forces navales Françaises Libres de l'île, puis y a prononcé un bref discours, avant de réembarquer pour le continent.

Marine Le Pen a été huée à son départ, des habitants présents sur le port lui tournant le dos. La gerbe qu'elle a déposée au monument a rapidement été enlevée et piétinée.

Le général De Gaulle longtemps détesté par le RN

"Je ne vois pas en quoi le fait de venir commémorer le 18 juin pourrait être de la part de quelque Français que ce soit une provocation. Particulièrement de la part d'une petite-fille de marin breton mort pour la France en 1942 et dont le nom est inscrit sur le monument aux morts d'une commune Bretonne", a expliqué Marine Le Pen, interrogée par une journaliste sur place.

Alors qu'elle devait arriver demain, Marine Le Pen a décalé son arrivée sur l'île de #Sein en #Bretagne pour commémorer le 18 juin. Des mobilisations et blocages étaient prévus par les habitants @EntendezNous #EntendezNous pic.twitter.com/2eGAmVmS6i — Julia Castaing (@CastaingJu) June 17, 2020

Le général De Gaulle a longtemps été détesté au FN (devenu RN), fondé en 1972 notamment par d'anciens collaborateurs de l'occupant nazi et d'anciens partisans de l'Algérie française.

"Notre parti s'est construit sur le refus de l'abandon de l'Algérie française et ça reste évidemment une cicatrice", avait expliqué dimanche Marine Le Pen, dans une référence à l'indépendance de l'Algérie actée alors que Charles de Gaulle était à l'Elysée, en 1962. "Mais au-delà de cela, il y a une vision gaullienne de la France" et "tout ce que le général De Gaulle a fait pour que notre pays soit souverain, soit indépendant, soit puissant", saluait-elle.

"Un coup de Marine Le Pen"

"C'est encore un coup de Marine Le Pen qui aime bien faire parler d'elle", a réagi le maire de l'île Didier Fouquet (sans étiquette). "Elle a peut-être eu peur que l'accueil à l'île de Sein soit froid et elle a pensé prendre tout le monde de court", a-t-il ajouté.

Sa venue a perturbé la cérémonie officielle initialement prévue sur l'île, qui se tiendra "en comité restreint" jeudi matin au lieu de célébrations plus larges "toute la journée avec un bagad (ensemble musical), une goélette de la marine et un certain nombre d'officiels", avait regretté lundi Didier Fouquet.