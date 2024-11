Budget : les concessions de Michel Barnier sont "une victoire" mais "cela ne suffit pas", selon le député RN Gaëtan Dussausaye

Les concessions du Premier ministre, Michel Barnier, annoncées jeudi 28 novembre sur les taxes sur l'électricité, l'Aide médicale d'État et les allègements de charges des entreprises sont "évidemment une victoire, mais cela ne suffit pas", prévient vendredi sur France Inter Gaëtan Dussausaye, le porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale, député de la 2e circonscription des Vosges. Le Rassemblement national menace toujours de renverser le gouvernement s'il ne répond pas d'ici lundi à ses autres "lignes rouges".

Dans la copie remise par la Commission mixte paritaire sur le budget de la sécurité sociale, "il y a encore cette désindexation profondément injuste des pensions de retraite par rapport à l'inflation", note le député des Vosges, alors que "le gouvernement a encore la possibilité d'amender", avant que l'Assemblée se prononce, lundi 2 décembre.

"On a un certain nombre d'exigences qui sont connues depuis le début du budget", souligne Gaëtan Dussausaye. "Nous attendons que Michel Barnier aille plus loin et entende l'intégralité des revendications portées par notre groupe", ajoute le député qui précise que le RN reste "évidemment totalement libre de censurer le gouvernement dès que l'occasion se présente".