Budget de la Sécurité sociale : Louis Aliot confirme que le RN votera la motion de censure "en l'état actuel"

"Au regard des propositions du gouvernement et en l'état actuel, oui" le Rassemblement national "votera" la motion de censure si Michel Barnier utilise le 49.3 pour faire passer le budget de la Sécurité sociale, a précisé lundi 2 décembre sur franceinfo Louis Aliot, vice-président du RN. "Reste encore une marge pour le gouvernement de prendre en compte un certain nombre de mesures qu'on propose depuis longtemps", a-t-il ajouté.

Selon Louis Aliot, le RN est prêt "à regarder ce qui se passe jusqu'au dernier moment", mais refuse toute dramatisation. "Il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Si le budget est rejeté, celui de l'année dernière s'applique et l'avenir politique de ce gouvernement s'arrêtera et on passera à autre chose", a-t-il affirmé.

"Il faudra retourner aux urnes"

Le vice-président du RN affirme que les Français veulent un changement de politique. Selon lui, "il faudra retourner aux urnes pour les élections législatives en juillet ou septembre prochain. D'ici là, c'est au président de la République de prendre ses responsabilités", dit-il.

Il estime qu'Emmanuel Macron est de plus en plus fragilisé : "On a un président qui a perdu les européennes, qui a perdu les législatives, qui s'accroche aux branches comme il peut, qui est rejeté par une énorme majorité du peuple et qui est là toujours en train de parader alors que les Français n'en veulent plus", affirme-t-il. "Oui, la question dans les jours qui viennent va se poser de la démission du chef de l'État", a-t-il lancé.