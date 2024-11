Procès du RN : "c'est un combat politique et plus juridique", estime le député nationaliste Thomas Ménagé

Thomas Ménagé, député du Rassemblement national du Loiret, a accepté de répondre aux questions de Brigitte Boucher ce samedi 16 novembre.

Au lendemain des déclarations de Marine Le Pen sur TF1, sur l’issue du procès des assistants parlementaires du RN qui pourrait signifier la “mort politique” de l’ex-présidente du parti, le député nationaliste Thomas Ménagé est revenu sur cette affaire et les peines requises par le parquet. “Aujourd’hui, on a vu le parquet entrer dans un combat politique plutôt que dans un combat juridique”, a-t-il indiqué à Brigitte Boucher.

Le rôle du parquet remis en cause

Le jeune député ajoute que la teneur politique de ce procès tient au fait “que Marine Le Pen n’a pas le droit de faire appel et que directement, on l’empêche de l'inéligibilité directe, de se présenter à l'élection présidentielle de 2027.” L’impartialité de la justice dans cette affaire est notamment remise en cause par Thomas Ménagé qui explique avoir assisté à la procédure et avoir vu “une procureure (qui) était dans un combat politique, était heureuse de se faire une 'Le Pen', de se faire le Rassemblement national”.

Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus