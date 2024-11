Procès des assistants parlementaires du FN : cinq ans de prison dont trois avec sursis et cinq ans d'inéligibilité requis contre Marine Le Pen

Marine Le Pen est désormais fixée. Après un mois et demi d'audience au tribunal correctionnel de Paris, le parquet a égrené mercredi 13 novembre les peines réclamées dans le cadre du procès des assistants parlementaires du Front national (l'ancien nom du Rassemblement national). Les procureurs ont requis contre la cheffe de file du RN cinq ans de prison, dont trois avec sursis, peine qui demeure aménageable, 300 000 euros d'amende, et cinq ans d'inéligibilité, avec exécution provisoire.

Les procureurs ont également demandé une peine d'inéligibilité pour les 24 autres prévenus de cette affaire (dont neuf ex-eurodéputés frontistes, leurs 12 anciens assistants parlementaires, des experts-comptables et le trésorier). D'autres figures du parti, actuelles ou passées, sont elles aussi visées par de lourdes réquisitions : 18 mois de prison dont 12 avec sursis, 30 000 euros d’amende et trois ans d’inéligibilité avec exécution provisoire ont été requis contre Louis Aliot, maire de Perpignan ; 10 mois de prison avec sursis, 20 000 euros d'amende et 1 an d'inéligibilité avec exécution provisoire contre Julien Odoul, aujourd'hui député de l'Yonne ; 18 mois de prison, dont 12 avec sursis, 30 000 d'amende, 3 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire contre Nicolas Bay, aujourd'hui eurodéputé Reconquête ; 3 ans de prison dont 2 ans avec sursis, 200 000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité avec exécution provisoire contre Bruno Gollnisch, ex-eurodéputé.

Par ailleurs, l'accusation que le parti soit condamné à une amende ferme de 2 millions d'euros. "Le parquet est extrêmement outrancier dans ses réclamations, notamment sur l'exécution provisoire dont il veut frapper l'ensemble de ceux qui sont poursuivis", a réagi Marine Le Pen devant la presse, en dénonçant "la violence" des réquisitions. "Je souhaite que le tribunal ne suive pas le parquet."

Une exécution provisoire de l'inéligibilité requise pour éviter "la récidive"

Le procureur Nicolas Barret a posé la question d'une "éventuelle exécution provisoire pour les peines complémentaires" d'inéligibilité, au nom de "la prévention de la récidive" et de "la protection de l’ordre public". Elle rendrait ces peines effectives malgré les recours, si le tribunal suivait ces réquisitions. Dès lors, l'avenir politique de Marine Le Pen s'assombrirait, elle qui entend se présenter à l'élection présidentielle en 2027.

Selon le procureur, la prévention de la récidive se justifie car les faits ont été commis sur plusieurs années et interrompus seulement par la plainte du Parlement européen. De plus, le FN/RN a déjà été condamné pour des faits de détournement de fonds. Tour à tour, au fil de leurs réquisitions, les deux procureurs ont détaillé l'architecture d'un "système" qui a selon eux été mis en place au Front national entre 2004 et 2016, consistant à embaucher des assistants parlementaires européens qui travaillaient en réalité pour le parti.