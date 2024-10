Direct Procès des assistants parlementaires du FN : l'heure du premier interrogatoire pour Marine Le Pen

• #PROCHE_ORIENT Le Hezbollah a menacé Israël d'autres attaques en cas de poursuite de son offensive au Liban, après une frappe de drones visant une position militaire au sud d'Haïfa, qui a tué quatre soldats israéliens et blessé plus de 60 personnes. Il s'agit de la frappe la plus meurtrière en Israël depuis que le mouvement chiite armé libanais et Israël sont entrés en guerre ouverte, le 23 septembre.