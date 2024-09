"Ce serait triste ça, mais je voterai toujours RN" : avant le procès des assistants parlementaires, ces électeurs assurent qu'ils resteront "fidèles" au parti de Marine Le Pen

Presque un an après les élus du Modem, c'est au tour de 27 membres du Rassemblement national, dont Marine Le Pen, de comparaître, à partir du lundi 30 septembre, devant le tribunal correctionnel de Paris. La justice leur reproche d'avoir mis en place un système de détournement des fonds européens entre 2004 et 2016. L'argent destiné aux assistants parlementaires aurait ainsi servi à rémunérer des cadres et des petites mains du parti pour un montant de sept millions d'euros.

Comme les cadres du parti, l'affaire ne semble pas perturber les électeurs du RN, notamment dans la banlieue de Lyon, où le parti réalise ses meilleurs scores.

À Saint-Bonnet-de-Mure, le procès qui s'ouvre n'affecte pas les électeurs de la députée RN, Tiffany Joncour. Elle y a obtenu 63 % des voix au second tour des législatives. "Il y a plusieurs politiciens qui ont été condamnés", estime un habitant. "Tout le monde fait pareil, ajoute un autre. Ils sont tous plus ou moins dans des magouilles."

"C'est monsieur Bardella qui prendra la suite"

Ces électeurs du RN semblent sereins sur l'issue du procès. "Ça va être embêtant pour eux, c'est tout. Mais ils ne seront pas condamnés, estime l'un d'eux. Pour moi, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de mal du tout." Et un autre d'ajouter : "Moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Ils vont bien arriver à se défendre, il n'y a pas de souci." Certains émettent une nuance : "Il faut qu'il y ait une vérité qui soit reconnue. Si Marine Le Pen est coupable, bah écoutez, la justice, il faut qu'elle se mette en marche quoi."

Et si Marine Le Pen était condamné à une peine d'inéligibilité avant la présidentielle ? "Ce n'est pas ça qui va me faire changer de vote. Si elle est inéligible, vous avez encore Bardella, qui tient la route. Je voterai toujours Rassemblement national", conclut un électeur, rejoint par d'autres : "C'est Monsieur Bardella qui prendra la suite", "Un autre qui se présentera à sa place, le petit Jordan", "Ce serait triste ça, mais je voterai toujours Front national, donc Bardella". Et un autre d'ajouter enfin : "Eux seuls peuvent remettre de l'ordre, on leur reste fidèles."