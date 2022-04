Accusations de détournement d’argent public au RN : Philippe Ballard dénonce une "ficelle un peu grosse" à quelques jours du second tour

Les nouvelles accusations de détournement d'argent public européen visant Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national à la présidentielle, sont des "boules puantes", a affirmé Philippe Ballard, porte-parole du RN et conseiller régional d'Île-de-France, lundi 18 avril sur franceinfo. "On n'est pas dupes, ce sont des affaires qui remontent à une dizaine d'années, ça sort à quelques jours du deuxième tour, je pense que la ficelle est un petit peu grosse", a-t-il ajouté.

>> Cinq questions sur les accusations de détournement de fonds publics européens qui visent Marine Le Pen



Marine Le Pen, accusée d'avoir personnellement détourné environ 137 000 euros d'argent public du Parlement européen entre 2004 et 2017, quand elle y siégeait, "conteste absolument les faits", a-t-il assuré. D'ailleurs, elle "n'a eu aucun document" et "n'a eu aucune nouvelle" de la part de l'office européen de lutte antifraude (Olaf), qui porte ces accusations dans un rapport remis en mars à la justice française. "Par contre, Mediapart", qui a révélé l'affaire, "a pu avoir [des documents]", s'est-il indigné. L'enquête de l'Olaf est ouverte depuis 2016 et Marine Le Pen a été interrogée par courrier en mars 2021, a précisé à son avocat, Maître Rodolphe Bosselut, à l'Agence France presse.

Détournement de 137 000€ de fonds publics européens ➡️ “Marine Le Pen conteste les faits. Elle n’a eu aucun document, Mediapart en a eu. Ça s’appelle juste des boules puantes”, pour Philippe Ballard, directeur de communication de Marine Le Pen. pic.twitter.com/zFblztM4mv — franceinfo (@franceinfo) April 18, 2022

Philippe Ballard s'est aussi interrogé sur l'avancée d'affaires qui éclaboussent Emmanuel Macron. "Sur McKinsey, il y a un dossier qui a été transmis au parquet national financier", a-t-il rappelé. Le PNF a en effet ouvert une enquête sur les pratiques fiscales du cabinet de conseil américain, auquel le gouvernement a eu recours. "Pour François Fillon [en 2017], ça a été très rapide, l'instruction, s'est-il indigné. Là, je ne sais pas ce que qu'on fait au parquet national financier, les magistrats doivent faire un gros dodo".