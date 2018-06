A l'hôpital, Jean-Marie Le Pen "tweete" et "regarde le foot à la télé"

Le fondateur du Front national est hôspitalisé près de Paris depuis mardi 12 juin pour une "complication" liée à une grippe.

L'ancien président du Front national, Jean-Marie Le Pen, qui aura 90 ans le 20 juin, est hospitalisé depuis mardi 12 juin près de Paris après une "complication liée à la grippe très dure" qu'il a contractée début avril et qui lui avait valu d'être hospitalisé, décrit l'un de ses conseillers à franceinfo. Il avait d'abord été fait état d'une "fatigue générale".

La deuxième hospitalisation du "Menhir" en deux mois alimente les rumeurs. "Il s'est vu partir, la dernière fois, confie un de ses proches. S'il a 20 ans dans sa tête, il a tout de même 90 ans et est très affaibli. Il faut faire très attention", confie ainsi un proche au Figaro. La visite de Marine Le Pen à l'hôpital, accompagnée de deux de ses filles et d'une de ses nièces, dimanche, n'est pas non plus passée inaperçue. D'autant que la cheffe du Rassemblement national (ex-Front national) et son père sont brouillés politiquement depuis plusieurs années. "Ils ont parlé de la pluie et du beau temps, de tout, sauf de politique, et évidemment pas du changement de nom du parti", précise Europe 1.

Moins de séances de dédicaces

Pour autant, son entourage se veut rassurant. "Il ne va pas trop mal, les nouvelles sont plutôt bonnes", assure ainsi Lorrain de Saint-Afrique, conseiller de Jean-Marie Le Pen, à franceinfo. "C'est beaucoup moins grave que la dernière complication", insiste le proche du "Menhir". La date de sa sortie, qui pourrait intervenir "aujourd'hui ou dans les prochains jours", devrait être connue ce mardi, veille de son 90e anniversaire.

Si la soirée d'anniversaire privée de Jean-Marie Le Pen, dans sa maison familiale de Montretout (Hauts-de-Seine), samedi 30 juin, reste pour l'instant maintenue, le reste de son programme va être revu à la baisse. "Il va falloir alléger les séances de dédicaces de ses Mémoires, qui sont très fatigantes", explique ainsi Lorrain de Saint-Affrique, qui prévient aussi que la "partie mondaine" et "non indispensable" de son programme serait diminuée. Le tout accompagné d'une "discipline alimentaire renforcée".

Jean-Marie Le Pen a retweeté lundi 18 juin un message de Donald Trump dénonçant l'immigration en Allemagne. (TWITTER)

En attendant sa sortie, Jean-Marie Le Pen "tweete" et "regarde le foot à la télé". Parait-il que la "victoire du Mexique contre l'Allemagne de Mme Merkel" l'a particulièrement "réjoui".