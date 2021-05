François Mitterrand : les Français et les politiques se souviennent du 10 mai 1981

Place de la Bastille, le soir du 10 mai 1981, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour fêter ensemble la victoire du premier président socialiste de la Ve République, François Mitterrand. Des scènes de liesse ont eu lieu aussi dans la petite ville de Château-Chinon (Nièvre), dont le maire accédait alors à l'Élysée. La foule s'était massée devant Au Vieux Morvan, l'hôtel où il avait ses habitudes. "C'était la ferveur, la mairie a été envahie d'une foule immense", se souvient un habitant.

Des souvenirs politiques

En route pour Le Creusot (Saône-et-Loire) pour célébrer l'anniversaire de cette élection, Anne Hidalgo, la maire (PS) de Paris, se souvient de ce moment, alors qu'elle étudiait à Lyon (Rhône), à l'âge de 21 ans. "On était très, très nombreux dans un petit appartement au rez-de-chaussée, donc on a tous sauté par la fenêtre et on est allés place Bellecour." François Hollande, seul autre président socialiste, voit dans le mandat de Mitterrand des leçons à tirer pour l'avenir. La gauche se cherche un nouvel héritier, 40 ans plus tard, pour tenter de retrouver le chemin de l'Élysée.