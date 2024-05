Vente de son scooter : "J'ai d'autres biens personnels que je peux mettre à disposition pour des ventes de charité", s'amuse François Hollande

François Hollande a commenté sur Mouv' mercredi 29 mai la vente aux enchères de son ancien scooter pour un montant de 20 500 euros le week-end dernier en Indre-et-Loire. "J'ai d'autres biens personnels que je peux mettre à disposition pour des ventes de charité si c'est nécessaire", s'est amusé sur l'antenne l'ancien président. Un tel prix peut montrer, d'après François Hollande que "ça montre un attachement". Selon lui, il y a "une survalorisation de l'outil lui-même, neuf ça vaut moins cher", commente-t-il avec humour.

Plus sérieusement, François Hollande a indiqué qu'il s'agissait d'un acte "privé" et qu'il n'avait "pas plus de commentaires à faire" sur cette vente qui s'est déroulée dimanche au château d'Artigny, à Montbazon. Il avait cependant lui-même dédicacé le scooter à un particulier qui en avait fait l'acquisition et s'en était servi le jour de son mariage : "À Patrick et Manola qui ont eu la chance d'enfourcher mon scooter pour mieux partager leur bonheur. Cordialement. Ce scooter est le bon".

Le Piaggio de 125 cm3 a été mis à prix à 10 000 euros. Ce scooter avait été rendu célèbre lorsque François Hollande rendait visite en secret à l'actrice Julie Gayet qu'il a depuis épousée. "C'est une partie de l'histoire de France", s'est amusé Denis Breheret, l'acheteur, passionné d'automobile, joint par téléphone lors de la vente. Il sera désormais exposé dans un musée privé dédié l'automobile dans le Maine-et-Loire.