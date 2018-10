"Un président ne devrait pas dire ça..." : le livre d'entretiens avec François Hollande va être adapté au théâtre

L'ouvrage signé du duo de journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme, publié en 2016, va renaître sur les planches, révèle "L'Obs".

C'est l'ouvrage qui a défrayé la chronique et précipité la fin du quinquennat Hollande. Un président ne devrait pas dire ça... (éd. Stock), publié en 2016 et signé des journalistes du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme, va être adapté au théâtre, révèle L'Obs, mercredi 3 octobre. Pour cela, les deux écrivains ont fait appel à Jean-Marc Dumontet, producteur et propriétaire de six théâtres parisiens , un proche d'Emmanuel Macron.

"Je ne veux pas faire la chronique du quinquennat de François Hollande, ni l'assassiner", explique Jean-Marc Dumontet à l'hebdomadaire. "Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a de théâtral. A savoir, ce marché de dupes entre deux journalistes et un président persuadé qu'ils vont écrire le grand livre qui va le magnifier et le mettre sur orbite pour un deuxième mandat."

Le projet est pour l'instant en phase d'écriture et selon L'Obs, Gérard Davet et Fabrice Lhomme collaborent avec le bras droit de Jean-Marc Dumontet, Antoine Mory, afin de "resserrer la dramaturgie". Pour incarner François Hollande, les deux journalistes ont en tout cas leur idée. Ils verraient bien "des acteurs de la trempe d'un Niels Arestrup ou d'un Philippe Torreton".