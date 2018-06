On a compté le nombre (hallucinant) d'interviews données par François Hollande depuis son retour

Depuis deux mois, et la sortie de son livre, l'ancien chef de l'Etat enchaîne entretien sur entretien à un rythme digne d'une campagne électorale.

Il est littéralement PAR-TOUT ! Du plateau de France 2 aux colonnes de Midi Libre, du studio de France Inter aux sites Buzzfeed et Konbini, de L'Obs à BFMTV, de L'Equipe Magazine à C8... Depuis la sortie de ses Leçons du pouvoir le 11 avril, François Hollande enchaîne les interviews. En seulement deux mois, l'ancien chef de l'Etat a ainsi accordé, selon notre décompte, pas moins de 26 entretiens à des journaux, radios, télévisions et sites d'information. Sans compter les propos lâchés ici ou là devant une caméra ou un micro, au détour d'un déplacement ou d'une séance de dédicaces...

Mercredi 13 juin, l'ancien président de la République sera encore dans l'émission "Au tableau !" sur C8. Une omniprésence médiatique digne d'un candidat en campagne, qui exaspère en coulisses bon nombre de responsables du Parti socialiste. "François Hollande vend un livre donc il cherche des lecteurs. Moi mon rôle, c'est de chercher des électeurs", a grincé le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, lundi sur franceinfo. "Il ne se rend pas compte du mal qu’il a fait à la gauche et au PS", tacle l'un de ses proches dans les colonnes de Libération.

François Hollande "se prépare"

Pourtant, l'ancien président de la République "se prépare" bel et bien, assure à franceinfo l'un de ses anciens ministres. "A quoi ? Lui-même ne le sait pas encore", élude cet élu. Fidèle parmi les fidèles, Michel Sapin a estimé lundi sur RFI qu'il y avait "un énorme espace politique" entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, et que François Hollande avait "la capacité de l'occuper".

"Le peuple socialiste, le peuple de gauche, les Français qui sont attachés à la démocratie... Ils sont plutôt heureux que je puisse leur redonner une vision, un espoir", s'est lui-même réjoui François Hollande sur France 3, dimanche 10 juin. De là à imaginer un véritable retour sur le devant de la scène politique ? "Je n'ai pas cette volonté de devenir dirigeant du parti que j'ai conduit il y a très longtemps, ni de me présenter à des primaires. Cet élément-là ne fait pas partie de mon calendrier", a-t-il assuré. En se gardant bien d'évoquer directement la prochaine élection présidentielle...

>> Voici la liste des 31 interviews accordées par François Hollande depuis le 10 avril

France 2, le 10 avril

L'Obs, le 11 avril

France Inter, le 12 avril

France 5, le 12 avril

La Montagne, le 14 avril

France 3 Nouvelle-Aquitaine, le 15 avril

Ouest-France, le 18 avril

France Culture, le 18 avril

Marianne, le 19 avril

Ouest-France, le 20 avril

Buzzfeed, le 22 avril

TMC, le 25 avril

Konbini, le 27 avril

CNews, le 27 avril

BFMTV, le 3 mai

Tébéo, le 11 mai

France Bleu Breizh Izel, le 11 mai

TV5MONDE, le 13 mai

France Bleu Périgord, le 15 mai

RMC, le 18 mai

franceinfo, le 22 mai

Midi Libre, le 29 mai

France Bleu Hérault, le 29 mai

LCP, le 31 mai

France Bleu Drôme Ardèche, le 1er juin

L'Est républicain, le 3 juin

France Bleu Besançon, le 5 juin

L'Equipe Magazine, le 7 juin

Le Monde, le 8 juin

France 3, le 10 juin

France Bleu Poitou, le 11 juin

C8, le 13 juin