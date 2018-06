"Je ne connais personne qui n'aime pas le Flanby !" : François Hollande répond aux moqueries faites pendant son mandat

L'ancien chef de l'Etat a participé à l'émission "Au tableau !", de C8.

Il répond aux petites remarques qui ont rythmé son quinquennat. A l'occasion de la promotion de son livre, Les leçons du pouvoir, François Hollande a participé à l'émission "Au Tableau !" en avril dernier. Diffusée mercredi 13 juin prochain sur C8, l'émission montre l'ancien président face à une classe d'élèves. Pendant son intervention, l'ex-chef de l'Etat décide de revenir sur certaines des moqueries qui lui ont été faites pendant son mandat, comme le rapporte le JDD.

"Flanby", la cravate de travers, le costume trempé...

Sur son surnom, "Flanby", il déclare par exemple : "Je ne connais personne qui n'aime pas le Flanby !" Il revient également sur sa cravate de travers : "Qu'on ait pu me juger sur le fait que ma cravate était de travers m'a toujours insupporté. C'est l'action qui compte, pas l'apparence. Il vaut mieux une cravate de travers et une pensée droite que le contraire."

Il rappelle encore une autre image, celle d'un président trempé par la pluie lors d'une visite en Bretagne : "Ce qui compte c'est la dignité. Elle ne tient pas à une goutte sur ses lunettes, mais aux propos qu'on tient." "On apprend aussi au passage que la chapka et le manteau beige offerts par le président du Kazakhstan sont toujours à l'Elysée", écrit enfin le JDD, en référence à une photo publiée et moquée en décembre 2015.