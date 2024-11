Info franceinfo "Un président devrait écouter ça" : François Hollande sort un podcast

François Hollande va sortir un podcast radio, a appris franceinfo jeudi 7 novembre auprès de l'ancien président de la République. Le podcast s'appelle Un président devrait écouter ça. Le premier épisode, d'environ 45 minutes, sera diffusé samedi. Il aura pour sujet les élections américaines, avec comme première invitée Amy K. Green, spécialiste des États-Unis.

Le podcast est réalisé en partenariat avec la boîte de production Sonique. Il sera disponible sur les principales plateformes d'écoute en ligne, comme Spotify ou Deezer. Pour chaque épisode (le but est d'en publier un par mois), un ou deux spécialistes discuteront avec François Hollande. "C'est moi qui pose des questions", précise l'ex-chef de l'État à franceinfo. "Ce n'est pas moi qui réponds", ajoute-t-il, ne s'interdisant pas "d'intervenir parfois". "Mon intérêt, c'est d'avoir un peu d'humilité, de se dire que moi-même je cherche à comprendre et que j'invite des personnes que j'ai eu la chance de pouvoir solliciter parce que je suis dans cette situation et que je mets à disposition des autres".

Le premier épisode du podcast de François Hollande sera consacré aux élections américaines. (SONIQUE PRODUCTION)

Avec ce podcast, François Hollande souhaite réfléchir sur les grands enjeux, atteindre une catégorie de personnes qui ne s'informent que par le format du podcast, un public qui n'écoute pas les médias traditionnels, "toucher un certain nombre de personnes qui ne viendraient pas nécessairement m'écouter lorsque je fais des réunions, des conférences", explique l'ex-chef de l'État. François Hollande espère toucher un public jeune, "parce que je sais que beaucoup me suivent et qu'ils sont toujours intéressés lorsque je vais dans les lycées ou dans les universités".

"Il faut écouter, si on veut agir"

En plus de permettre "un débat", "une contradiction", pour que la "démocratie puisse infuser", le député de Corrèze espère aussi avoir, avec ce podcast, "un élargissement d'audience de personnes qui spontanément n'iraient pas dans une écoute politique." Mais pas question d'y voir "un moyen de propagande" pour 2027, assure François Hollande. "J'ai suffisamment l'occasion de m'exprimer dans tous les médias, j'ai fait de nombreux livres", liste le député. "Je suis maintenant à l'Assemblée nationale, je peux prendre la parole ou donner mon sentiment sur des sujets importants. Je n'ai pas besoin d'avoir un vecteur supplémentaire."

Concernant le titre, qui fait référence au livre Un président ne devrait pas dire ça, des journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme, François Hollande se prête à l'autodérision, précisant tout de même que "le livre en lui-même n'était pas négatif, même s'il a été utilisé négativement". Un titre "tombé dans le domaine public", estime le député de Corrèze qui pense au contraire que "si, un président devrait dire des choses". "Je pense que c'est important de transmettre, mais surtout écouter", poursuit-il. "Le reproche que l'on adresse le plus souvent aux dirigeants politiques et d'une manière générale à la politique, c'est d'ignorer une part des réalités, c'est d'être loin, distant, hautain. Et là, Un président devrait écouter ça, c'est bon pour tout le monde. Il faut écouter, si on veut agir."