Politique : des citoyens font des propositions pour le climat

Depuis le début du mois d'octobre 2019, il travaille d'arrache-pied. Avec son groupe, Grégoire Fraty travaille sur la question du logement. Et le temps est venu pour eux de tenter d'élaborer les premières pistes concrètes. Même s'il y a encore beaucoup d'interrogations comme sur la rénovation énergétique, Grégoire Fraty se montre optimiste "On arrive sur des choses concrètes qui seront faisables et acceptables avec un esprit de justice sociale", explique ce citoyen concerné.

Des ambitions affichées

Il s'agit du troisième weekend que Grégoire Fraty consacre à la convention citoyenne pour le climat. Et dès le début, il affichait ses ambitions. "Pour nous, il serait très important que cela passe par un échelon référendaire, que nos actions soient vraiment importantes et qu'elles aient un impact sur les gens", soulignait Grégoire Fraty.

