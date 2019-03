L'avocat avait été condamné par le conseil de discipline du Barreau de Paris pour avoir donné des avocats "une image violente, vulgaire et cynique, de nature à nuire à l'image de la profession".

Il resurgit dans l'actualité. L'avocat Robert Bourgi est suspendu de sa Légion d'honneur pendant cinq ans. Un décret du président de la République en date du 8 mars et paru au Journal Officiel mentionne que l'avocat à l'origine de l'affaire des costumes de François Fillon, "est privé du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur". Cette figure des réseaux de la "Françafrique" avait reçu la Légion d'honneur le 27 septembre 2007 "en qualité d'avocat" de la part de Nicolas Sarkozy.

Robert Bourgi avait été condamné en décembre 2018 par le conseil de discipline du Barreau de Paris pour avoir donné des avocats "une image violente, vulgaire et cynique, de nature à nuire à l'image de la profession". Le Conseil de l'Ordre du barreau de Paris avait prononcé une interdiction d'exercer d'un an, dont six mois avec sursis, pour ses propos "violents" sur François Fillon.

Dans deux documentaires sur François Fillon, diffusés fin janvier et début février 2018 sur BFMTV et France 5, l'avocat évoquait les costumes Arnys d'une valeur de 13 000 euros qu'il avait offert au candidat à la présidentielle. Cette affaire avait jeté un peu plus l'opprobre sur François Fillon, alors déjà englué dans le "Penelopegate". Robert Bourgi expliquait qu'il avait "préparé[son] coup". "J'ai eu cette phrase, j'ai dit : 'Je vais le niquer. Il ne s'en remettra pas'", avait-il notamment affirmé.