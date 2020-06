Affaire Fillon : l'avocat de Marc Joulaud considère que "la prison devrait être réservée aux gens dangereux pour la société"

Son client, reconnu coupable d'avoir fictivement salarié Penelope Fillon, a été condamné comme l'épouse de l'ancien Premier ministre, à trois ans de prison avec sursis.

"Cela semble être la mode chez les magistrats, les peines très lourdes. On envoie en prison des gens qui pourraient encore travailler", regrette mardi 30 juin sur franceinfo l'avocat Jean Veil après la condamnation de François Fillon à cinq ans de prison, dont trois avec sursis, dans l'affaire des emplois fictifs de sa femme Penelope.

L'avocat de Marc Joulaud, ancien suppléant de François Fillon à l'Assemblée nationale, "trouve que la prison devrait être réservée aux gens qui sont dangereux pour la société. Les autres, on devrait les faire travailler". Il estime que "pour un certain nombre d'infractions, et d'infractions financières, il conviendrait de trouver des modes de sanctions qui soient différents". Marc Joulaud, devenu député en 2002 quand François Fillon a rejoint le gouvernement, a salarié Penelope Fillon comme collaboratrice, un travail "dénué de crédibilité", selon les juges. Tous deux ont été condamnés à trois ans de prison avec sursis. Comme Penelope et François Fillon, Marc Joulaud a fait appel de sa condamnation.

"Mon client est quelqu'un de timide"

Marc Joulaud a-t-il fait ce qu'on lui demandait de faire ? "Oui, sûrement", répond Jean Veil. "Mon client, qui n'avait jamais été député avant de remplacer François Fillon, est quelqu'un de relativement timide", explique l'avocat, "et c'est assez normal quand on commence un nouveau métier, une nouvelle activité, de pouvoir être rassuré, d'être guidé. Il était certain de ce que la présence de Penelope Fillon pouvait l'aider, d'une part, à connaître les gens, à l'accompagner, et tout cela était utile pour lui".