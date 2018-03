"Les gens mélangeaient tout" : à Sablé-sur-Sarthe, le tournoi de boules "François Fillon" change de nom

L'ancien candidat de la droite à la présidentielle, empêtré dans les affaires depuis un an, a causé du tort au club local.

Ce n'était plus possible. Le club de boule au fort de Sablé-sur-Sarthe préfère changer le nom de son traditionnel tournoi annuel. Terminé, "le challenge François Fillon". La prochaine édition, qui se déroulera à partir du 23 avril, s'appellera sobrement... "le challenge du maire". Il faut dire que depuis le début de l'affaire Fillon, l'ambiance est devenue... compliquée. "Les gens mélangeaient tout", lâche un membre du bureau dans les colonnes des Nouvelles de Sablé, vendredi 2 mars. L'an dernier, certaines équipes ne sont pas venues au tournoi "à cause du nom."

On nous a demandés si on a touché des enveloppes.Le club de boule au fortAux "Nouvelles de Sablé"

L'ancien maire de la ville sarthoise semble avoir causé du tort à l'événement qui existe depuis quatorze ans. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé d'expliquer les choses. "François Fillon n’est venu qu’une seule fois, au premier challenge, sinon on ne l’avait jamais vu et puis… il s’est retiré de la politique", rappelle l'un des organisateurs.

La municipalité, qui finance désormais le tournoi, a accepté ce changement de nom : "C’est une page qui se tourne".