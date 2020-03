DIRECT. Procès Fillon : suivez les réquisitions du Parquet national financier

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FILLON

: Il est midi, voici un nouveau point sur l'actualité :



• Une épidémie "la plus courte et la plus petite possible" : tel est maintenant le cap que se fixe le gouvernement français dans la bataille contre le coronavirus. Emmanuel Macron est en ce moment en visite au Samu de l'hôpital parisien Necker-Enfants malades. Suivez notre direct.



• Au procès Fillon, l'heure est aux réquisitions. L'ancien Premier ministre, sa femme Penelope et son ancien suppléant encourent jusqu'à dix ans d'emprisonnement, de lourdes amendes et des peines d'inéligibilité, dans l'affaire des emplois supposés fictifs de Penelope Fillon.



• Le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, l'Eure et la Gironde sont en vigilance orange pour inondation et crue.



• Pour aider les Parisiens à faire leur choix, franceinfo, France 3 Paris Ile-de-France et France Bleu Paris organisent à 21 heures ce soir un débat entre les têtes de listes dans la capitale. Ce direct en rendra évidemment compte.



: Faisons un nouveau point sur l'actualité :





L'Italie toute entière se réveille en "zone protégée". Le Premier ministre, Giuseppe Conte, a annoncé lundi soir des mesures radicales pour endiguer l'épidémie qui a déjà fait 463 morts dans le pays. Voici un point sur l'évolution de la crise sanitaire dans le monde.

• Prudence face aux grandes marées. L'Eure, la Seine-Maritime et la Gironde sont toujours en vigilance orange "inondation" et "crue" ce matin.