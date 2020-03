DIRECT. Procès Fillon : suivez l'audition des témoins pour la sixième journée d'audience

Le procès du viol d'une candidate de la série de télé-réalité "Gran Hermano" s'ouvre en Espagne. La presse locale fait état de détails de plus en plus sordides, et la direction de ce jeu, qui consiste à enfermer un groupe dans un maison et à le filmer 24 heures sur 24 pendant des mois, est pointée du doigt. Les responsables ne sont pas intervenus pour éviter le viol et ont utilisé sa réaction à l'agression pour ajouter du "contenu" vendeur, détaille Le Monde.