François Bayrou estime qu'avec un salaire de 4 000 euros, on appartient à "la classe moyenne"

"4 000 euros par mois, pour moi, c'est la classe moyenne. (...) Je ne dis pas que c'est les riches." Cette petite phrase de François Bayrou n'est pas passée inaperçue. Le patron du MoDem l'a prononcée dimanche 7 février, sur RTL, alors qu'il était interrogé sur l'opportunité d'une contribution exceptionnelle des plus riches en période de Covid-19. L'assertion a suscité de nombreuses critiques, notamment sur les réseaux sociaux. La gauche l'a accusé d'être "déconnecté" de la réalité.

Est-on riche avec un revenu de 4.000 euros par mois ?



"On est de la classe moyenne", répond François @bayrou



Le replay #LeGrandJury https://t.co/ZgShT5tyUW pic.twitter.com/pUWHm7iMmk — Le Grand Jury (@LeGrandJury) February 7, 2021

En son temps, l'ancien président François Hollande avait pour sa part considéré que ce seuil marquait l'entrée dans la richesse. "Pour moi, [la déclaration de François Hollande] était stupide ; pour moi, 4 000 euros de revenus, c'était 'classe moyenne'", a expliqué le président du MoDem dans une vidéo publiée lundi sur sa page Facebook, parlant de ménages et non d'une personne seule.

"Je ne vais pas prétendre qu'ils sont riches"

"Un couple d'infirmiers à l'hôpital, ensemble, ils gagnent entre 4 500 et 5 000 euros ; la retraite moyenne d'un enseignant est de 2 600 euros par mois et un couple d'enseignants à la retraite, ils gagnent donc un peu plus de 5 000 euros par mois : est-ce qu'on peut prétendre que ces infirmiers, ces enseignants, sont riches ?", a-t-il interrogé. "Evidemment, c'est stupide et même, d'une certaine manière, insultant", a répondu François Bayrou.

"Je ne vais pas prétendre qu'ils sont riches, parce que derrière le mot riche, il y a une accusation de privilèges qu'on connaît bien dans notre pays, il s'agit de stigmatiser, de cibler", a-t-il encore considéré, en estimant que "c'est à la fois malveillant et blessant". Selon lui, "on devrait au contraire s'interroger pour savoir pourquoi nous avons en France des salaires aussi bas que ce que nous avons".

Selon le bilan social de l'Education nationale de 2017-2018, la moyenne des pensions mensuelles brutes attribuées aux retraités s’élève bien à 2 600 euros. Mais elle cache des disparités, d'après le site Simul-retraites.fr. Pour les enseignants du premier degré, elle est en moyenne de 2 504 euros et pour ceux du second degré de 2 850 euros. Tandis qu'une internaute donne un autre exemple dans les commentaires de notre live, lundi, avec une pension de 1 500 euros pour une ex-institutrice et de 2 200 euros pour son conjoint, ancien professeur au collège.